Bbc come la Tass? Elon Musk bolla anche le emittenti pubbliche occidentali «media di Stato». L’ira della tv di Londra: «Siamo indipendenti»

La rivoluzione di Elon Musk su Twitter torna a interessare anche i media, e a creare polemiche. Dopo i numerosi attacchi ad alcuni giornalisti, sospesi e poi riammessi sulla piattaforma, il magnate proprietario del social network ha deciso di ampliare la regola sulle “etichette” per giornali ed emittenti televisive e radiofoniche. Già da diverso tempo Twitter aveva introdotto la definizione di State Affiliated Media per tutti i profili dei mezzi di comunicazione finanziati da autorità pubbliche. «L’etichetta è destinata a tutti i media sui cui contenuti editoriali lo Stato esercita il controllo attraverso risorse finanziarie, pressioni politiche dirette o indirette o ancora tramite la vigilanza sulla produzione e la distribuzione», aveva spiegato la piattaforma. Ora sembra che Musk stia promuovendo una revisione ma anche un ampliamento del perimetro di applicazione dell’etichetta, se è vero che negli ultimi giorni è stata associata anche a profili come quello della Bbc, la televisione pubblica del Regno Unito, o della National Public Radio (Npr), l’emittente radiofonica pubblica degli Stati Uniti. Una mossa che non è andata giù alla tv britannica, da sempre considerata come una delle fonti di informazione più autorevoli al mondo, anche se bersaglio di critiche da numerosi fronti negli ultimi anni.

L’ira della Bbc e la replica di Musk

«Siamo e siamo sempre stati indipendenti», ha tuonato l’emittente inglese dopo la comparsa sul profilo ufficiale dell’etichetta di «media finanziato dal governo». La comunicazione dell’emittente continua: «Chiariamo il fatto che siamo finanziati dal pubblico britannico tramite il canone». Attualmente la dicitura che compare sul profilo di Bbc e Npr è Government Funded Media. A intervenire la polemica poche ore fa è stato lo stesso Elon Musk, che ha riconosciuto che la Bbc è tra i media “meno faziosi” e meriterebbe forse un trattamento diverso: «Dobbiamo aggiungere più dettagli sull’influenza editoriale, perché varia notevolmente. In realtà non penso che la Bbc sia di parte come alcuni altri media finanziati dal governo, ma è sciocco da parte della Bbc rivendicare zero influenza». Musk, riferisce la stessa emittente, starebbe ora pensando a un’etichetta che precisi in maggior dettaglio le fonti di finanziamento dei media. Fanno parte del gruppo con la stessa etichetta anche Voice of America, il servizio ufficiale radiotelevisivo del governo federale degli Stati Uniti e la Public Broadcasting Service, PBS, l’azienda no-profit statunitense di televisione pubblica.

