Il presidente della Bbc si dimette. Aveva prestato soldi a Boris Johnson

Tremano le fondamenta dell’emittente pubblica simbolo dell’indipendenza dalla politica. Il presidente della Bbc, Richard Sharp, ex banchiere, ha annunciato oggi le sue dimissioni dopo un’inchiesta che ha fatto emergere il suo coinvolgimento in un prestito da un milione di euro ottenuto dall’ex premier conservatore inglese Boris Johnson. Sharp avrebbe favorito l’apertura della linea di credito e dopo poco sarebbe stato nominato al vertice della Bbc. Tra l’altro, mentre si discuteva del prestito, siamo al 2021, avrebbe informato l’allora premier di aver presentato domanda per dirigere l’emittente pubblica, incarico poi effettivamente ottenuto. Come riportato dal sito della Bbc lo stesso Sharp ha spiegato, nel corso dell’inchiesta interna, di aver taciuto il particolare per disattenzione. A fare la verifica è stato un avvocato incaricato dopo che la notizia era stata pubblicata dal Sunday Times.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: