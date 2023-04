Sardegna, due dispersi dopo una battuta di pesca su un barchino. L’allarme alla capitaneria: «Stiamo affondando»

Da ore si sono perse le tracce di due pescatori subacquei usciti oggi pomeriggio con un barchino nella zona di Stintino, nella Sardegna nordoccidentale. Intorno alle 19 i due – che secondo quanto riporta La Nuova di Sassari avrebbero 35 e 38 anni – hanno allertato la capitaneria per chiedere aiuto, dato che l’imbarcazione stava affondando. Le ricerche sono partite immediatamente, ma i pescatori non sono riusciti a fornire la loro posizione precisa, indicando semplicemente la città in provincia di Sassari come punto di riferimento. Sono state mobilitate le motovedette della guardia costiera e da Alghero è arrivato un elicottero dei vigili del fuoco. Al momento le ricerche sono focalizzate nella zona del Golfo dell’Asinara, nello specifico nel tratto compreso tra Stintino e la spiaggia Ezzi Mannu. Secondo quanto riporta Sassari Oggi sono al lavoro anche i sommozzatori e le squadre di terra, nella speranza che la coppia sia riuscita a portarsi in salvo

