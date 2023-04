Valanga travolge un gruppo di aspiranti guide alpine in Val di Rhemes: tre dispersi

Sarebbero tre i dispersi in seguito alla valanga che ha travolto un gruppo di aspiranti guide alpine in val di Rhemes, nella zona della Tsanteleina, in Valle d’Aosta. Secondo la ricostruzione dell’Ansa, il responsabile della cordata – Matteo Giglio, una guida alpina valdostana di 49 anni – si è salvato ed è riuscito a scendere a valle per dare l’allarme. È stato poi portato in pronto soccorso e le sue condizioni non sono gravi. Tre partecipanti al corso, invece, sarebbero rimasti intrappolati sotto la neve. A complicare le operazioni di soccorso sta contribuendo anche il maltempo, che impedisce all’elicottero di salire in quota per cercare i dispersi.

