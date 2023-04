Costa Toscana, precipita in mare dalla nave da crociera: morto un 18enne tedesco

Il ragazzo sarebbe caduto in acqua a 7 miglia da Civitavecchia, per cause ancora da accertare

Un giovane passeggero di nazionalità tedesca è precipitato in mare dalla Costa Toscana, della compagnia Costa Crociere. Il 18enne è finito in acqua, per cause ancora da accertare, intorno alle 19.30, quando la nave era a circa 7 miglia dal porto di Civitavecchia, 70 chilometri a nord di Roma. L’allarme a bordo sarebbe scattato immediatamente, secondo quanto riferisce Ansa. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco, che hanno individuato e recuperato il corpo. La Costa Toscana, gemella della Costa Smeralda, è entrata in servizio a marzo del 2022, sebbene già a febbraio dello stesso anno sia stata utilizzata come palco secondario nell’ambito del Festival di Sanremo in un evento con Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

