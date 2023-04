Monte Rosa, scialpinista cade in un crepaccio: trattenuto dal compagno, operazioni di recupero in corso

Caduto in un crepaccio nel massiccio del Monte Rosa: brutto incidente per uno scialpinista, verificatosi nella mattina di oggi, 13 aprile. L’uomo, fortunatamente, è stato trattenuto dal compagno. Si trovavano a quota 3.900 metri, a monte di Capanna Gnifetti. Adesso sono in corso le operazioni di recupero. Le condizioni dello scialpinista dovranno essere valutate dal medico intervenuto in elicottero con il Soccorso alpino valdostano.

