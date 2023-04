L’omicidio di Marco Gianni a Sabaudia: c’è un fermo, il movente è la gelosia?

Marco Gianni è stato ucciso a colpi di fucile a Sabaudia. 31 anni, figlio del proprietario di un’azienda florovivaistica che si trova a Borgo San Donato, è stato colpito alla testa da almeno uno dei colpi esplosi alle sue spalle. Forse tra l’assassino e la vittima si è verificata una colluttazione. E, ipotizza Il Messaggero, dietro ci sarebbero motivi di gelosia. I carabinieri hanno fermato ieri notte una persona sospettata di essere l’autore del delitto. Avrebbe anche lui una trentina d’anni. Gianni è conosciuto in zona anche per il suo impegno come allenatore di una squadra di pallamano femminile. Non si conoscono gli esiti dell’esame Stub sull’indiziato. Nella notte è scattato il fermo. Marco Gianni lascia una compagna. In passato aveva anche vissuto in Olanda, dove aveva praticato la pallamano a livello professionistico.

