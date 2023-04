Tensioni con gli ultras, il presidente del Napoli De Laurentiis sarà messo sotto scorta

Al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà assegnata la scorta a seguito delle tensioni delle ultime settimane con una parte degli ultras del club. Lo riferisce l’Ansa, secondo la quale la misura sarebbe stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano. Nell’ultima partita di campionato giocata in casa, quella contro il Milan poi persa 0-4, i tifosi sono rimasti in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sull’ingresso allo stadio di striscioni e bandiere.

Foto: EPA/Ronald Wittek

Continua a leggere su Open

Leggi anche: