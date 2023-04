Savona, 16enne arrestato per aver accoltellato la madre per un video negato su TikTok. Non era la prima volta che la aggrediva

Doveva essere la scenografia per un video TikTok, ma è diventata quella di una violenza domestica. Succede a Savona, in Liguria, dove un ragazzo di 16 anni ha iniziato a spostare alcuni mobili di casa per realizzare un breve filmato per la piattaforma dei Gen Z, ma la madre gliel’ha vietato e l’ha rimproverato. Lui ha reagito iniziando a insultarla e a minacciarla, per poi sferrarle alcune coltellate con un coltello da cucina. Di fronte al gesto è poi scappato, danneggiando due macchine parcheggiate nei dintorni, tra cui l’auto della madre. Il tutto è avvenuto ieri pomeriggio, 14 aprile. I vicini di casa dei due hanno chiamato i carabinieri che si sono immediatamente presentati presso l’abitazione. Quest’ultima era a soqquadro e la madre del ragazzo presentava una grande ferita alla mano. Sul posto è arrivato anche il personale medico del 118. Hanno curato la donna, che però dovrà subire un’operazione.

La dinamica dei fatti

Stando a una prima ricostruzione delle autorità, a scatenare il gesto del 16enne sarebbe stato proprio il rimprovero materno. Di fronte all’incapacità di gestire la rabbia dopo le parole della madre ha, infatti, cercato di colpirla prima con una testata per poi passare a due fendenti sul fianco. Senza, però, riuscire nel suo intento. La donna è riuscita a evitare i colpi agli organi vitali e a salvarsi. La ferita alla mano è dovuta al fatto che la madre ha tentato di disarmare il figlio. Il 16enne, stando a quanto si apprende, non è nuovo ad aggressioni sia nei confronti della mamma che verso alcuni coetanei. È infatti già noto alle forze dell’ordine del luogo che sono riuscite a rintracciarlo poco dopo la sua fuga. Il 16enne è stato arrestato e accompagnato presso un centro di prima accoglienza, in attesa della decisione che prenderà il Tribunale per i Minorenni di Genova.

