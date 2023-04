Nuova vita per Veronica Lario: amministrerà lei i suoi affari. E si lancia nel fitness con una società di gestione di palestre

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ha deciso di lanciarsi nel fitness nel 2023 dopo avere acquisito il controllo di una società – la Ippocampo srl – specializzata nella gestione di palestre. La mamma di tre dei figli del Cavaliere, che in realtà si chiama Miriam Bartolini (Veronica Lario era il suo nome d’arte), ha infatti acquisito tutte le quote dei soci di Ippocampo, che era già società collegata al suo gruppo imprenditoriale attraverso la controllata Equitago srl. Da quest’ultima Veronica-Miriam ha rilevato il 61% di Ippocampo, per poi acquistare anche le quote dei due altri soci di riferimento, Alessandro Antonioli (22%) e Roberto Ronchi.

L’operazione è avvenuta pagando al valore nominale i 20 mila euro di capitale sociale ai tre soci e poi scalando dal credito che la stessa Bartolini vantava dalla società e che i tre soci avrebbero dovuto altrimenti rimborsarle. In complesso l’investimento è di 307 mila euro. Piccola cifra, ma anche una scommessa perché i soci di minoranza avevano già manifestato l’intenzione di uscire (uno per motivi personali e l’altro per motivi familiari messi a verbale) e come messo nero su bianco dal presidente della società, Paolo Costanzo, «Ippocampo non ha ancora raggiunto l’equilibrio economico, non produce flussi di cassa e la situazione debitoria richiede ulteriori interventi finanziari da parte dei soci, il che, allo stato attuale, non permette di attribuirne il valore delle somme versate a titolo di capitale e di finanziamento».

Una situazione già di crisi in una società aperta solo due anni fa, che però non ha spaventato la Lario che invece crede nel settore fitness, anche perché l’unica palestra aperta finora da Ippocampo è stata a Milano2 proprio in un palazzo di proprietà della ex signora Berlusconi. Veronica ha deciso in contemporanea di prendere in mano le redini del suo gruppo, senza affidarle più a professionisti esterni. Il 7 febbraio scorso si è svolta infatti l’assemblea ordinaria de Il Poggio Srl, che è la sua capogruppo attiva nel mercato immobiliare come in quello mobiliare. Collegata in videoconferenza attraverso Zoom, Veronica ha liquidato il consiglio di amministrazione presieduto anche qui da Paolo Costanzo deliberando che la società d’ora in avanti sarà guidata da un amministratore unico: se stessa, Miriam Bartolini.

