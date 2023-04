‘Ndrangheta a Milano, condannato a 20 anni il figlio del boss della Comasina. Patteggia l’ex dell’Isola dei famosi Franco Terlizzi

Sono arrivate le condanne per Davide Flachi, figlio del boss ndranghetista della Comasina Pepè Falchi, e Franco Terlizzi, ex pugile ed ex concorrente dell’Isola dei famosi, arrestato lo scorso settembre. Il rampollo della ‘Ndrangheta nel Milanese dovrà scontare vent’anni di carcere dopo il processo con rito abbreviato, con cui ha goduto dello sconto di un terzo della pena, su una presunta associazione per delinquere impegnata nello spaccio di droga e armi, oltre che frodi assicurative ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Nello stesso processo ha patteggiato una pena a tre anni e mezzo di carcere Terlizzi, considerato il prestanome di Davide Flachi con cui gestiva un negozio di articoli sportivi. Il gup Natalia Imarisio ha accolto le richieste di pm antimafia Francesco De Tommasi e Giancluca Prisco anche per Samuel Cimmarusti, considerato uno degli uomini di fiducia di Flachi condannato a 18 anni e Santo Crea, condannato a 17 anni.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: