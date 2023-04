Baiardo: «Scommetto: la Rai non firmerà mai con Giletti». E manda nuovi avvertimenti alla Palermo bene – I video

Salvatore Baiardo, il collaboratore della famiglia mafiosa dei Graviano reso celebre da Non è l’Arena per avere vaticinato la cattura di Matteo Messina Denaro, ora è pronto a fare una scommessa. «Se qualcuno raccoglie puntate», dice in un video su TikTok, «sono certo che la Rai non firmerà mai un contratto con Massimo Giletti». Dal conduttore per altro Baiardo sembra prendere le distanze, indispettito perché non avrebbe mai raccontato nulla di una cena fra Giletti e l’editore di La7, Urbano Cairo, che ci sarebbe stata a febbraio nel ristorante romano “Pierluigi”. Baiardo oggi sostiene di avere «fatto la fine di Silvio Berlusconi, costretto a passare la giornata con i miei avvocati per valutare quello che è stato scritto su di me». Guai per esempio a definirlo “pentito”, perché su quello è pronto a querelare chiunque. Però manda messaggi criptici passeggiando sulla spiaggia e sostenendo che ora «sta tremando la Palermo bene». Quanto al suo futuro, Baiardo in un altro video annuncia il suo ritorno alle “origini”, quando assicurò la latitanza dei Graviano da gelataio ad Omegna, provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Proprio una gelateria avrebbe in mente di aprire con la figlia, questa volta però a Milano, e seguendo l’esempio «del mio amico di PizzAut». Chissà se l’investimento è reso possibile proprio dal compenso ricevuto da Giletti per la partecipazione ad alcune puntate di Non è l’Arena.

