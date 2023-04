Uccisa la mamma del tiktoker Donato De Caprio, interrogata una donna: l’ipotesi della lite di vicinato finita male

Una donna è sotto interrogatorio per la morte di Rosa Gigante, la 72enne trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura a Napoli, madre del noto TikToker Donato De Caprio. La posizione della donna interrogata dal pm della procura di Napoli, Maurizio De Marco, è ancora in fase di valutazione. Gigante viveva in un appartamento al primo piano in un complotto di case su due piani. Ancora da chiarire la dinamica della morte della donna, che risulta incensurata, ma gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un decesso dovuto a una causa violenta, probabilmente avvenuta alla fine di una lite di vicinato. Stando alle prime indiscrezioni emerse nel corso delle indagini citate da Il Messaggero, Gigante sarebbe stata uccisa con alcuni colpi di un corpo contundente alla testa, si ipotizza un martello. Il killer avrebbe poi provato a dare fuoco al cadavere.

Chi è Donato De Caprio

Il tiktoker di Napoli Donato De Caprio ha cambiato la sua vita dopo il successo sui social. Da dipendente della “Salumeria ai Monti Lattari», l’uomo è diventato imprenditore aprendo “Con Mollica o senza”, che è anche il suo tormentone su TikTok, dove prepara panini farciti che fanno impazzire almeno tre milioni di fan.

