I militari dell’Aeronautica arrestati nell’indagine sugli appalti delle forze armate

14 arresti, 10 ordinanze di obbligo di dimora e altri 15 indagati: questi i risultati di un’inchiesta che ha coinvolto anche 12 militari dell’Aeronautica sugli appalti edili nelle forze armate. Carabinieri e polizia stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal gip di Velletri. I destinatari delle misure sono 12 militari dell’Aeronautica e 12 civili, titolari e dipendenti, di ditte operanti nel settore edile. Con il provvedimento sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico dei 39, indagati a vario titolo. I reati ipotizzati sono turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione per l’esercizio della funzione e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Le presunte condotte illecite sarebbero state commesse a Ciampino, Pratica di Mare, Vigna di Valle, Furbara, in provincia di Roma; Montecastrilli (TR), Borgo Piave (LT), Grazzanise (CE) e Somma Vesuviana (NA), nel periodo intercorso tra il mese di maggio 2017 e il mese di gennaio 2021. II volume d’affari degli appalti ammonta complessivamente a circa 3 milioni di euro. L’Aeronautica Militare, dopo le prime evidenze investigative e l’esecuzione dei primi atti, ha avviato una propria inchiesta amministrativa interna. Che ha confermato le irregolarità.

