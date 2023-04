Milano, guerra tra bande per il controllo del territorio: arrestati nove appartenenti alla gang “Latin King”

Associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. Sono le accuse nei confronti di nove presunti appartenenti alla gang metropolitana Latin King, fazione di Chicago, fermati oggi – mercoledì, 19 aprile – dalla polizia di Stato di Milano che ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare (tre in carcere, sei agli arresti domiciliari). Si tratta di ragazzi dai 20 ai 36 anni: un argentino, un salvadoregno, tre peruviani e quattro ecuadoriani. Le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo lombardo, sono partite dopo il tentato omicidio – avvenuto il 5 marzo 2022 in via Chiese a Milano, in zona Bicocca – di un altro sudamericano, in passato capo della banda rivale MS13.

Le indagini

In quella circostanza, la vittima fu colpita prima con un pugno, poi con delle bottiglie di vetro e, infine, una volta a terra, a colpi di machete su una mano. Gli inquirenti hanno accertato come l’episodio in questione fosse legato al controllo dei territori e dei quartieri milanesi da parte delle rispettive fazioni. La squadra mobile di Milano, tramite l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e le intercettazioni, hanno verificato l’esistenza nel capoluogo lombardo di un’articolazione locale della gang Latin King. Tale banda, spiegano gli agenti, ha un’organizzazione gerarchica, disciplinata da un rigido regolamento interno. Con l’uso della violenza svolge un’attività di controllo del territorio in zone cittadine ben definite. Nell’inchiesta sono stati inoltre ricostruiti episodi violenti legati a diverse risse e pestaggi, avvenute il 30 aprile 2022 in via Avezzana a Milano e il 30 giugno 2022 ad Assago (Milano). Gli indagati hanno aggredito e sono stati a loro volta aggrediti con pugni, calci e con l’uso di bottiglie di vetro da appartenenti ad altre gang rivali.

Foto copertina: ANSA/POLIZIA DI STATO | L’arresto da parte della Squadra mobile di Milano dei presunti appartenenti alla gang Latin King

