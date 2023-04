New York, crolla un parcheggio a Manhattan: un morto e cinque feriti – Il video

Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite nel crollo di un parcheggio nel cuore di Manhattan a New York. Le autorità hanno evacuato gli abitanti degli edifici vicini. Il tutto è avvenuto a Lower Manhattan, vicino a Wall Street. Il bilancio, hanno detto i vigili del fuoco di Manhattan, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. «L’edificio – ha dichiarato il sindaco di New York, Eric Adams – è completamente instabile». La commissioner della polizia, Keechant Sewell, ha parlato di «collasso strutturale». L’edificio è di proprietà di Abacus Bank, l’istituto finito nei guai in passato per frodi finanziarie. La zona del crollo si trova vicino al municipio della città.

Video da: Raw Alert su Twitter

Continua a leggere su Open

Leggi anche: