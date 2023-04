Verona, la crisi colpisce anche gli innamorati: prenotare il balcone di Giulietta costerà il doppio

Trovare l’amore non ha prezzo. Prometterselo, invece, sì. Almeno se si conta di farlo dal più romantico terrazzino della più romantica città d’Italia: ottenere l’uso esclusivo del balcone della Casa di Giulietta a Verona, infatti, costerà il doppio. L’opzione raccoglie ogni anno migliaia di prenotazioni da parte degli innamorati di ogni dove. Ma adesso, come riporta il Corriere della Sera, la tariffa richiesta per suggellare il legame con la propria anima gemella è stata aumentata da 50 a 100 euro. L’ambitissima location troneggia al di sopra della statua di miss Capuleti. Pagando la somma sopracitata, sarà possibile stazionarvi per dieci minuti, il tempo di scambiarsi l’anello e promettersi amore eterno. Il matrimonio vero e proprio, comunque, avverrà altrove. Sono già 13 anni che la patria di Romeo e Giulietta offre la possibilità di sposarsi con rito civile in diversi punti della città: non solo in Comune, ma anche nel Museo degli affreschi (accanto alla tomba di Giulietta) o nella Cappella dei Notai. Si può scegliere tra una cerimonia di mezz’ora o di un’ora, e il costo varia a seconda del pregio del posto prescelto. Gli sposi possono anche chiedere che a celebrare il rito sia una persona che conoscono, e rendere così ancor più intima l’atmosfera.

