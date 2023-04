Tragedia a Petra, morto un turista italiano dopo una caduta di 30 metri

È caduto da un’altezza di 30 metri il turista italiano morto ieri 21 aprile a Petra in Giordania, dove era arrivato in vacanza da solo. Secondo i media locali che citano fonti qualificate, il 30enne originario di Torino stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico. Ricoverato d’urgenza in ospedale, l’uomo è morto per le ferite gravi dopo la caduta.

