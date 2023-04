Berlino espelle i diplomatici russi, la reazione di Mosca: «Faremo altrettanto»

Espulsione di massa per i diplomatici russi presenti in Germania. E’ la decisione che sarebbe stata presa dal governo tedesco annunciata però dal ministero degli Esteri di Mosca. Il Cremlino, nel condannare la scelta tedesca ha parlato di azzeramento delle relazioni diplomatiche annunciando una reazione «simmetrica» da parte russa. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, Mosca espellerà a sua volta diplomatici tedeschi dal Paese e «limiterà significativamente il numero massimo di dipendenti delle missioni diplomatiche» della Germania: «Le autorità della Repubblica federale di Germania – avrebbero riferito fonti ufficiali del ministero degli Esteri russo – hanno deciso un’altra espulsione di massa di membri delle missioni diplomatiche russe in Germania. Condanniamo fermamente queste azioni di Berlino, che continua a distruggere l’intera gamma delle relazioni Russia-Germania, anche nelle loro dimensione diplomatica».

Foto in evidenza: Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il presidente Vladimir Putin | Ansa

