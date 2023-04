«Il mondo vede questa c*** e non viene più in Calabria». Una scuola di Cosenza invita Sgarbi per una mostra ma la visita finisce male – Il video

Una scuola superiore in provincia di Cosenza, la IPSSEOA Praia a Mare, lo scorso 15 aprile ha organizzato una giornata inaugurale per la mostra intitolata Protagonisti del tempo d’arte presso il Museo del Cedro di Palazzo Marino, ma qualcosa è andato storto. «Ad impreziosire l’evento e il servizio di ristorazione offerto, la partecipazione del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi», scrive l’istituto sulle proprie pagine social accompagnando l’annuncio con alcune foto dell’evento. Dalle immagini salta all’occhio come Sgarbi sia particolarmente irrigidito. E i ragazzi non sono da meno. Il critico d’arte poco dopo svela cos’è successo sul suo profilo TikTok. In un video di quel giorno si vede il sottosegretario alla Cultura che inveisce contro un cartellone preparato da una docente. «Questa è una schifezza della potenzialità della tecnologia che fa cagare», dice con rabbia Sgarbi. L’insegnante lo invita a scannerizzare il qr code, spiegandogli che grazie al codice riescono a far vedere i contenuti al mondo intero. Ma il sottogretario sembra non placarsi. «Il mondo vede questa cagata e non viene più in Calabria», replica tra poche risate dei presenti. «Mi dia un libro!», aggiunge. Preso dall’ira si concentra anche su una scritta presente sul cartellone: «Il Gentile abbraccio del mare e dei monti in Calabria». Sgarbi non riesce a vedere quella G maiuscola sull’aggettivo della frase e prosegue con gli insulti, mentre la docente cerca di mantenere la calma.

