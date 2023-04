Luca Vezil e la carriera delle sorelle Ferragni: «Ho convinto io Valentina a scattare la prima foto»

Luca Vezil, 31 anni, influencer e modello, conduce “Are you the one Italia” su Paramount+. Ma è stato anche per dieci anni fidanzato di Valentina Ferragni. Dalla sorella di Chiara si è separato da qualche mese. Oggi racconta al Corriere della Sera come si diventa un “mito dei giovani”: «C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di o il fidanzato della sorella di o anche il fidanzato della sorella della moglie di e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare».

Nel colloquio con Chiara Maffoletti Vezil dice che tutto è cominciato così: «Un giorno trovammo una mail in cui dicevano a Valentina: ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi. Le dissi: ti piace la maglietta? Se sì allora fallo, ti faccio io la foto. Da lì è nato tutto». In questo sono stati tra i primi: «Io mi metto sempre in fondo alla coda, però sì, ho fatto parte di un mondo che scoprivamo man mano. Sono sincero, anche quando hanno iniziato a regalarmi i primi abiti, io pensavo solo: bello, vestiti gratis». E rivela che non si aspettava «che potessero girare tutti quei soldi. Il mio primo contenuto a pagamento fu la pubblicità di un caffè fatto nella cucina dei miei genitori, anche un po’ bruttina. Per una foto mi diedero 50 euro. Me lo ricordano ancora i miei amici. Insomma, mi ci sono un po’ ritrovato senza capire bene come è iniziato tutto».

