Pesaro, donna colpita alla testa con un mattone: ricoverata in gravi condizioni. Aggressore in fuga

È stata trovata stesa a terra in strada, ricoperta di sangue e con un mattone accanto, altrettanto macchiato di sangue. È quanto accaduto nella mattinata di oggi, 26 aprile, alle 8.30, a una donna 40enne in via Montenevoso a Pesaro, nelle Marche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i carabinieri e la polizia scientifica, e la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona. Per il soccorso era stata allertata l’eliambulanza che, però, in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario e non ha potuto dare seguito al servizio. Al momento, non è chiaro chi abbia chiamato i soccorsi. Secondo quanto emerso finora, l’aggressore avrebbe colpito la donna in faccia con un mattone, provocandole un trauma cerebrale con ematoma sulla fronte. Sul caso indaga la squadra mobile che sta cercando l’aggressore che, nel frattempo, si è dato alla fuga.

