No! Bill Gates non ha mai parlato di spopolamento tramite la vaccinazione obbligatoria

Torna attraverso diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) la bufala di Bill Gates che fa cose complottiste inerenti la distribuzione coatta dei vaccini, al fine di ridurre la popolazione mondiale.

Per chi ha fretta:

Una prima pagina di quotidiano del 2011 suggerisce che Bill Gates pianificasse lo spopolamento mondiale tramite i vaccini.

Analizzando il contesto delle affermazioni originali pronunciate durante un TED Talk nel 2010, è chiaro che Gates non pianificasse niente del genere.

Il magnate si riferiva al fatto che i vaccini riducendo i tassi di mortalità, facevano calare indirettamente anche quelli di natalità.

Analisi

La narrazione si basa sulla foto della prima pagina del The Sovereign Independent, recante il titolo «Depopulation Through Forced Vaccination: The Zero Carbon Solution!» con affianco una immagine di Bill Gates. Nelle condivisioni nostrane l’immagine viene accompagnata dalle seguenti didascalie:

Siamo nel 2011 e Bill Gates , parla di spopolamento tramite inoculazione obbligatoria Questa donna ha in mano un giornale che tiene in casa dal 2011

Il documento contiene un articolo di Bill Gates intitolato:

“Spopolamento attraverso la vaccinazione obbligatoria. Gates ritiene che sarebbe la soluzione più “amica dell’ambiente”.

Non abbiamo molte informazioni riguardo il quotidiano, che sembra non essere più in circolazione dal 2011. Secondo i colleghi di Reuters si trattava di una testata cospirazionista. Mentre lo screen della prima pagina in oggetto (una edizione del luglio 2011) comincia a circolare nel 2020. Cosa c’è diverso nelle affermazioni attribuite a Gates? Molto poco.

Tutto parte dalla decontestualizzazione e distorsione di quanto realmente affermato dal magnate americano in un TED Talk del 2010. Riguarda il passaggio da parte della sua Fondazione, dal prevenire le nascite promuovendo la contraccezione al ridurre la mortalità infantile attraverso i vaccini. In questo modo si riducono anche le nascite. Infatti quando i tassi di mortalità diminuiscono, anche quelli di natalità calano, perché si tende a fare più figli quando la probabilità che sopravvivano è più bassa.

Conclusioni

Come spesso accade alcune vecchie affermazioni di Bill Gates su vaccini e riduzione della popolazione sono state distorte per alimentare i preconcetti No vax. È vero che stando alle statistiche diffondere i vaccini porta a una riduzione delle nascite, ma non perché uccidono gli inoculati, bensì l’esatto contrario: nei Paesi in via di sviluppo, preservando la sopravvivenza dei bambini si tende infatti a procreare di meno.

