Guidava senza mani troppo preso a chattare, un autista Atac beccato dai passeggeri: sospeso – Il video

Era troppo preso a chattare con il suo smartphone per tenere le mani sul voltante l’autista di un autobus dell’Atac ripreso da alcuni passeggeri che lo hanno subito denunciato all’azienda del Comune di Roma. L’episodio risale allo scorso 25 aprile, quando intorno alle 10 sulla linea 337 che viaggiava su via Nomentana l’autista è stato beccato sul fatto: l’autista usava gli avambracci giusto per evitare che il mezzo sbandasse, mentre non staccava occhi e mani dal suo telefono. Come riporta Repubblica, il video è finito sul tavolo dei vertici dell’Atac che hanno sospeso l’uomo.

