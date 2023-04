Colpo grosso di Tv8. Trasmetterà in chiaro Milan-Inter di Champions il 10 maggio. Presi i sub diritti da Amazon per (si dice) un milione di euro

La semifinale di Champions League del prossimo 10 maggio si vedrà in chiaro su Tv8. Il canale, di proprietà del gruppo Sky Italia, ha battuto la concorrenza di Discovery e Mediaset con un’offerta che si dovrebbe aggirare intorno a un milione di euro. Amazon era costretta a dividere l’emissione con una tv in chiaro, perché le semifinali di coppa con le italiane, per delibera Agcom, sono tra gli eventi di interesse nazionale, e non possono essere solo a pagamento.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: