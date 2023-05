Champions, l’indiscrezione: «Leao salta il derby». Verso il rinnovo con il Milan fino al 2028

Non ce la farà Rafael Leo a scendere in campo nel derby di andata di Champions League tra Milan e Inter. Nella prima semifinale di San Siro il talento portoghese, secondo quanto trapela dallo spogliatoio, non riuscirà a recuperare dall’infortunio rimediato durante Milan-Lazio, l’elongazione all’adduttore della coscia destra subita il 6 maggio scorso. Non ci dovrebbero essere invece problemi per un suo impiego martedì 16 maggio, nel derby di ritorno. In attesa della conferenza tecnica che dovrebbe confermare la sua esclusone nel derby di questa sera, i tifosi hanno però un altro motivo per festeggiare. La Gazzetta dello Sport dà ormai per fatto il rinnovo del contratto di Leao con il Milan. Il precedente accordo era in scadenza nel 2024, ma il portoghese – sebbene sulle cifre ufficiali ci sia molto riserbo – dovrebbe aver accettato il prolungamento fino al 2028, a 7,5 milioni di euro a stagione tra ingaggio e bonus a salire. E dovrebbe esser stata mantenuta la clausola di rescissione di 150 milioni di euro.«»

L’accordo tra Sporting Lisbona e Lille

A pesare nella trattativa tra il Milan e il giocatore è un’altra questione, quella tra lo Sporting Lisbona, il Lille e il calciatore. Leao infatti nel 2018 decise per la rescissione unilaterale dalla squadra portoghese dallo Sporting e ora deve versare al club portoghese 22 milioni – 16.5 milioni più interessi maturati -. Per quella vicenda, a Leao viene trattenuto il 20 per cento dello stipendio mensile, bonus esclusi. Circa 1.4 milioni dei 7 netti d’ingaggio annuo proposti dal Milan al giocatore. In queste ore pare che Sporting Lisbona e Lille – la squadra in cui è andato a giocare Leao dopo la rescissione e da cui lo ha comprato il Milan per 28 milioni di euro – abbiano trovato un accordo per il pagamento della multa del giocatore, una condizione che avrebbe sbloccato la trattativa per il rinnovo.

Le formazioni

Leao non si unirà ai suoi compagni in panchina e seguirà la partita dalla tribuna. Pioli schiera il Milan con il 4-2-3-1, con Maignan in porta, linea di difesa Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, centrocampo a due con Krunic e Tonali, e poi Diaz, Bennacer, e Saelemaekers dietro Giroud. L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo con il 3-5-2: Onana in porta, in difesa Darmian, Acerbi e Bastoni, poi Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco a centrocampo, e in attacco la coppia scelta dal tecnico è quella composta da Dzeko e Lautaro.

