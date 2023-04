No! L’ONU non ha chiesto la depenalizzazione del sesso coi minori

Per fortuna le Nazioni Unite non hanno mai proposto di legalizzare i rapporti sessuali tra adulti e bambini

Si sta diffondendo attraverso diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) la fake news dell’Onu che avrebbe chiesto la depenalizzazione del sesso coi minori di 18 anni. Vediamo da dove proviene e perché si tratta di una bufala conclamata.

Per chi ha fretta:

Non esiste nessun documento ONU che chiede di legalizzare il sesso tra adulti e minori.

La narrazione si basa sulla decontestualizzazione di un singolo passaggio estrapolato da un documento riguardante i diritti umani in ambito sessuale e di prevenzione dell’Hiv.

Questa Fake news è stata smentita in una dichiarazione ufficiale dell’International Commission of Jurists.

Analisi

Le condivisioni che supportano questa narrazione riportano il seguente testo:

ONU – Le Nazioni Unite hanno chiesto la depenalizzazione delle attività sessuali con tutte le persone di età inferiore ai 18 anni. Il loro obiettivo sono sempre stati i bambini.

Si tratta di una narrazione già abbondantemente smentita dai colleghi di Politifact. Tutto è partito dalla distorsione di un documento prodotto nell’ambito di un programma congiunto dell’Onu con altri enti sull’Hiv, dove vengono elaborati dei principi giuridici a tutela dei diritti umani nella sfera sessuale. È stato quindi estrapolato e decontestualizzato una parte del 16esimo principio:

Inoltre, la condotta sessuale che coinvolge persone al di sotto dell’età minima prescritta a livello nazionale per il consenso al sesso può essere consensuale di fatto, se non di diritto. In questo contesto, l’applicazione del diritto penale dovrebbe riflettere i diritti e la capacità delle persone di età inferiore ai 18 anni di prendere decisioni in merito all’intraprendere una condotta sessuale consensuale e il loro diritto di essere ascoltate nelle questioni che le riguardano.

Il principale ente mondiale coinvolto nella produzione del documento, ovvero l’International Commission of Jurists ha pubblicato una dichiarazione ufficiale lo scorso 20 aprile, smentendo l’interpretazione circolata in Rete. I giuristi affermano che il documento è stato «seriamente travisato [infatti aggiungono che, nda] i principi non richiedono la depenalizzazione del sesso coi bambini, né richiedono l’abolizione di un’età minima per il consenso al sesso prescritta a livello nazionale». Inoltre la commissione ha sottolineato come «gli Stati hanno un chiaro obbligo ai sensi del diritto internazionale di proteggere i bambini da tutte le forme di abusi, come gli abusi sessuali sui minori».

Conclusioni

Il singolo passaggio di un ampio documento Onu riguardante i diritti umani in ambito sessuale è stato estrapolato e decontestualizzato, portando a diffondere in rete l’idea che le Nazioni Unite abbiano proposto di legalizzare i rapporti sessuali tra adulti e minori. La narrazione è stata smentita in una dichiarazione ufficiale del principale ente coinvolto nella produzione del report.

