La Roma femminile vince il suo primo scudetto: finisce il predominio della Juve dopo 5 stagioni – Il video

La Roma femminile vince il primo scudetto nella sua storia con quattro giornate di anticipo in un Tre fontane al limite della capienza. Le giallorosse interrompono così il predominio della Juventus nel massimo campionato femminile, vinto negli ultimi cinque campionati. In questa stagione, le bianconere seguono sotto di 14 punti nella poule scudetto. Il tricolore per le ragazze del tecnico Alessandro Spugna arriva con la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina con le reti segnate da Greggi e Bartoli per le romaniste e da Mijatovic per le viola.

