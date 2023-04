Esce di casa per prendere il giornale e viene preso a martellate nel cortile: arrestato uno dei figli

ll 72 enne, arrivato in ospedale con trauma cranico e facciale, è stato operato e ora si trova in prognosi riservata

Sarebbe stato uno dei figli ad aggredire con martello l’uomo di 72 anni, finito in ospedale con un trauma cranico e uno facciale e da poco operato al Cto di Torino. La Polizia ha fermato il 46enne nel pomeriggio di oggi, 29 aprile: gli agenti lo hanno rintracciato nelle vicinanze della casa dove è avvenuto il ferimento a colpi di martello. Attualmente il padre si trova in prognosi riservata, nelle prime ore del mattino era uscito per andare a comprare il giornale, poi l’aggressione nel cortile del condominio in via Bramante. L’anziano è stato soccorso da un vicino che lo ha trovato riverso a terra.

