Maltempo in Emilia-Romagna, frane e strade allagate nel Bolognese: allerta rossa sui fiumi – Il video

Diversi comuni soprattutto in provincia di Bologna hanno diramato l’allerta rossa per il rischio idrico, con la pioggia prevista almeno fino a domani 3 maggio

Cresce l’allarme maltempo in Emilia-Romagna, in particolare nel Bolognese dove hanno ceduto gli argini del ottenne Sillaro, con allagamenti anche dell’Indice e altri fiumi affluenti del Reno. «Quello che si sta verificando nel Bolognese è un evento di portata rilevante – spiega una nota della Regione Emilia-Romagna – con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene». Diversi comuni hanno diramato l’allaerta rossa per rischio idrico, con i fiumi sopra il livello di guardia. La protezione civile è intervenuta anche nel Ravennate e a Imola, dove diverse strade sono state chiude perché ormai non percorribili. Una famiglia è stata evacuata nel comune di Castenaso e a livello precauzionale anche a San Lazzaro per i livelli raggiunti dal fiume Savena. Diverse persone sono rimaste isolate, dopo la frana a Casalfiumanese, in provincia di Bologna.