Omicidio Gozzoli, possibile svolta dalla Romania: arrestato un sospettato, un altro è ricercato

Un uomo è stato arrestato in Romania per la morte di Alessandro Gozzoli, il 40enne trovato senza vita in casa sua a Castaldo, in provincia di Modena, lo scorso 10 marzo legato al letto. L’uomo fermato sarebbe un romeno che di recente era stato in Emilia, mentre ci sarebbe un altro connazionale ancora ricercato. Nelle prime fasi delle indagini era emerso che a Gozzoli era stata rubata l’auto, poi ritrovata, e altro oggetti personali prelevati dalla casa. I carabinieri avevano concentrato le ricerche sulle ultime frequentazioni del 40enne, sospettando che a ucciderlo potesse essere stato qualcuno a cui aveva dato appuntamento dopo uno scambio di messaggi sui social. L’ipotesi iniziale aveva puntato a un gioco erotico finito in tragedia, ma gli inquirenti non avevano mai escluso anche la pista della rapina.

