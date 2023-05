Sgarbi consigliere e sottosegretario? Il Consiglio regionale della Lombardia approva l’incompatibilità delle cariche

Sono incompatibili le cariche di consigliere lombardo e di sottosegretario alla Cultura di Vittorio Sgarbi. A deciderlo è stato il Consiglio regionale della Lombardia, in apertura della seduta di oggi 2 maggio. Da ora il consigliere del gruppo di Noi Moderati ha dieci giorni per decidere, pena la decadenza, quale delle due cariche vuole tenere. Nel caso, al posto del critico d’arte in Consiglio per Noi Moderati subentrerebbe Nicolas Gallizi, eletto nella circoscrizione di Milano. Ma la scelta sembra chiara, date le dichiarazioni fatte da Sgarbi nei giorni scorsi. In merito al suo ruolo di Consiglio regionale della Lombardia, in cui è stato eletto lo scorso febbraio, ha riferito: «Lo lascerò a breve, appena mi chiedono che cosa voglio fare». Mentre in un’intervista di febbraio a Repubblica attaccò il concetto dell’incompatibilità perché, a suo avviso, è «un pretesto per lavorare poco».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: