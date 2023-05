Walter Nudo contro la pubblicità di Valentino: «Confonde i ragazzi». Polemica sui social – Il video

Le parole di Walter Nudo all’aeroporto di Linate a Milano sembrano esser state pronunciate proprio per creare polemica. L’attore e modello, già vincitore de L’Isola dei Famosi 20 anni fa e del Grande Fratello Vip nel 2018, ha acceso le storie di Instagram puntando il dito contro due modelli in una pubblicità di Valentino e iniziando a spiegare perché, secondo lui, veicolano un messaggio sbagliato. «Non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, e così i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi», dice Nudo. Che poi si avventura in un ragionamento sulla salute mentale: «Se loro – i ragazzi, ndr – escono fuori di testa con questa confusione, è normale, se hanno bisogno di andare dallo psicologo, è normale. Perché noi non li aiutiamo». E poi ironizza anche sui vaccini: «Cerchiamo di essere un pochino più chiari, noi vaccinati. Anzi, lasciamo perdere vaccinati, diciamo noi adulti». «Cerchiamo di avere un pó più di responsabilità nel far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante», conclude Nudo.

Le affermazioni di Nudo non sono passate inosservate sui social e l’attore è stato sommerso di critiche. Tra chi li ha definiti «sproloqui» e chi ha sottolineato che in una coppia è importante l’amore, non la mascolinità e la femminilità, anche il consiglio ironico di levarsi la bandana dalla testa, «che forse non riesci a pensare». Ai critici si è unito anche Fabrizio Marrazzo, Portavoce Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale: «L’oscurantismo che propone è quello messo in atto dai regimi autoritari come l’Iran e la Russia, le sue frasi sono inaccettabili ed offensive per la comunità LGBT+, tutte le identità vanno rispettate. L’attore chieda scusa alla comunità LGBT+, altrimenti lo invitiamo ad andare a recitare in Iran o in Russia che forse sono più vicini ai suoi criteri di rispetto dei diritti umani». Le affermazioni di Nudo arrivano nelle stesse ore di quelle di Laura Chiatti a Domenica in, ospite di Mara Venier con il marito Marco Bocci, che ugualmente avevano fatto discutere: «Non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide».

Leggi anche: