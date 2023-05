«L’uomo non deve lavare i piatti: mi uccide l’eros…». Bufera social sull’attrice Laura Chiatti, l’applauso di Pillon

«La donna può lavare i piatti e l’uomo no? Nel 2023 in Rai in diretta si dice questo». È solo uno dei tanti commenti social dove è scoppiata la polemica per l’intervento di Laura Chiatti a Domenica in, ospite di Mara Venier con il marito Marco Bocci. La coppia ieri, 30 aprile, è stata invitata per parlare del loro nuovo film, La caccia. Ma tra i tanti argomenti affrontati, hanno raccontato anche della loro vita privata. A un certo punto, sollecitata sulla divisione dei compiti in casa, l’attrice ha detto: «Faccio io quelle mansioni, cucino e tutto il resto. Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli». Per poi rincarare: «Mi abbassa l’eros, me lo uccide». E Bocci ha confermato. «Io ci provo, ma non vuole che pulisco che sparecchio, si incavola, mi dice di stare fermo», ha detto. Parole che non sono passate inosservato al pubblico, che si è immediatamente scatenato sui social. «Se ti si abbassa l’eros perché il tuo compagno pulisce casa il problema non è nel ruolo ma nella tua testa», scrive un utente. «Laura Chiatti a Domenica in: “L’uomo che lava i piatti uccide l’eros”. Ma anche i batteri grazie all’innovativa formula gel», ironizza un altro. Esulta invece l’ex senatore leghista Simone Pillon, che all’attrice dedica il suo tweet di apprezzamento: «92 minuti di applausi. E stima sconfinata».

