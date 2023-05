Bergamo, neonata lasciata nella Culla per la vita. Il biglietto della mamma: «Non posso, le auguro tutto il bene»

A Bergamo una neonata è stata lasciata alle 17 nella «culla per la vita» situata all’esterno della sede della Croce rossa. La piccola sta bene ed è stata portata da un equipaggio di soccorritori all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La mamma, scrive Il Giorno, ha lasciato un biglietto in cui spiega di non potersi prendere cura di lei e, di conseguenza, di aver deciso di affidarla ai medici: «Nata stamattina 3/05/23. A casa, solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio per sempre (dalla mamma). Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai», recita il biglietto. È la prima volta che succede a Bergamo, dove è stata l’Associazione Donne Medico a spingere per l’istituzione della «culla per la vita», ritenuto uno strumento indispensabile per aiutare le famiglie che vivono in situazioni di estrema difficoltà. Quando i sensori della culla hanno iniziato a suonare, si è attivato subito il protocollo: un’auto medica è uscita per verificare le condizioni della piccola, che è stata accompagnata poi al reparto di Patologia neonatale dell’ospedale Giovanni XXIII. Della vicenda si sta occupando anche la questura di Bergamo.

Credits foto: UNSPLASH/Marcel Fagin

