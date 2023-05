Bollettino Berlusconi, Zangrillo: «Quadro clinico stabile e confortante»

Ancora buone notizie dall’atteso bollettino sanitario sulla salute di Silvio Berlusconi. Il quadro clinico generale dell’ex premier e leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele per una infezione polmonare legata alla leucemia mielocitica cronica di cui soffre, è «stabile e confortante»: si legge nel comunicato firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Tale situazione consente dunque «la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica», scrivono i due medici. A quasi un mese dal suo ricovero, il Cav. potrebbe dunque uscire in giornata o domani, giovedì 4 maggio. Ricoverato in terapia intensiva lo scorso 5 aprile, il fondatore di FI era stato trasferito in un reparto ordinario dopo 11 giorni dove sono proseguiti le terapie e il monitoraggio dei parametri funzionali.

