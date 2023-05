Il ritorno di Berlusconi alla convention di Forza Italia: «Ci sarà, ma non di persona»

L’ex premier dovrebbe intervenire con un collegamento video o via telefono all’evento che il suo partito sta preparando per il prossimo weekend

Silvio Berlusconi ci sarà alla convention che Forza Italia sta organizzato per il prossimo fine settimana a Milano, ma non di persona. L’ex premier starebbe lavorando infatti al suo intervento, come ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che al Tg4 ha detto: «È in forma, sta trascorrendo la convalescenza: ho parlato con lui un’ora fa, sta preparando il suo intervento che sarà sabato. Berlusconi è ancora protagonista della politica italiana che guarda al futuro. Lo aspettiamo tutti con grande ansia». Da alcuni giorni si rincorrevano voci sempre più insistenti sulle dimissioni imminenti dell’ex premier dal San Raffaele, dove è ricoverato dai primi di aprile. Un’ipotesi di fatto raffreddata dall’ultimo bollettino diffuso dal primario Alberto Zangrillo, che aveva parlato comunque di un «quadro clinico stabile e confortante». L’intervento di Berlusconi è in preparazione da alcuni giorni secondo il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli che ha rivelato: «Sarà presente con un video o un sonoro. Da lui – ha aggiunto ci arriverà un contributo sostanziale e ci pone precise osservazioni anche riguardo alcuni provvedimenti economici presi o da prendere da parte dell’esecutivo. Ai nostri ministri e parlamentari toccherà il compito di illustrare le attività che Forza Italia sta promuovendo al governo»

