Calabria, crolla il viadotto della Sila-Mare: il fiume in piena ha distrutto uno dei piloni

Un ponte della strada Sila-Mare, in Calabria, è crollato. Lo riportano alcuni media locali, secondo cui sarebbe stata la forza del fiume Trionto – in piena dopo le piogge delle ultime ore – a far collassare uno dei piloni. Il crollo è avvenuto nel tratto di strada che attraversa il comune di Longobucco (Cosenza), tra il bivio di Ortiano e quello di Destro/Manco. I lavori per il viadotto della Sila-Mare sono iniziati nel 1990 e ad oggi non sono ancora stati ultimati. Nonostante i 33 anni trascorsi e una spesa di 100 milioni di euro, solo 11 dei 25 chilometri totali sono percorribili. Secondo l’Eco dello Jonio, a cedere sarebbe stata una delle tratte costruite più di recente e aperta al traffico poco meno di dieci anni fa.

