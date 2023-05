Biden si allontana confuso dalla squadra di football? No, il video è stato tagliato

In molti casi gli utenti dei social hanno provato a gettare discredito sulla prontezza mentale di Joe Biden, cercando in video e foto le prove del fatto che il presidente Usa fosse inadeguato al suo ruolo per età e carattere. Ci sono diversi esempi di questa operazione, ma in questo caso a far discutere è stata una clip in cui il presidente (non) accetta il regalo di una squadra di football.

Alcuni utenti, rilanciando un tweet virale, hanno condiviso un tweet in cui si vede Biden allontanarsi da una squadra di football senza accettare due dei tre doni a lui offerti.

Il video è stato usato per dimostrare la presunta precarietà delle sue condizioni mentali.

In realtà però risulta solo una parte di quanto accaduto: la versione integrale del filmato mostra chiaramente che Biden ha accettato, ringraziando, tutti i doni della squadra.

Analisi

«Joe Biden ha ospitato oggi la squadra di calcio! Avrebbe dovuto ricevere in regalo un pallone autografato dalla squadra, un casco e una maglia da calcio con il suo nome. Ma Biden ha afferrato solo un maglione e ha iniziato a vagare, cercando una via d’uscita». Questo il testo che accompagna un video di circa 16 secondi, condiviso su Facebook. Nel video Biden saluta un gruppo di atleti vestiti di blu, due dei quali stringono in mano un pallone e un casco. Poi, il presidente Usa si allontana impugnando una maglietta.

Il post risulta essere la traduzione letterale di un tweet molto virale, che ha superato i 6 milioni e mezzo di visualizzazioni e, come ricostruisce Afp, è stato rilanciato anche in inglese, spagnolo, portoghese e molte altre lingue.

E lo ha condiviso anche Steve Guest, consigliere speciale del senatore statunitense Ted Cruz, in un tweet del 30 aprile, commentando: «Spaventoso. Biden sembra completamente sopraffatto. I democratici si limiteranno a far finta che tutto questo sia normale?». Ma cosa sta succedendo realmente? Partiamo con il dire che la traduzione in italiano risulta grossolana: non siamo al cospetto di una squadra di calcio, ma di football. Più precisamente, si tratta dei Falcons della US Air Force Academy, in visita alla Casa Bianca lo scorso 28 aprile. Proprio loro infatti risultavano i vincitori di un trofeo annuale giocato contro i loro rivali, le accademie militari e navali statunitensi.

In quell’occasione tuttavia Biden non ignorò il casco né il pallone, anzi: ringraziò la squadra, commentò i regali e finse di lanciare la palla prima di restituire gli oggetti ai capitani della squadra e portare con sé solo la maglia. La sequenza è visualizzabile nella versione integrale della clip (dal minuto 12.55), che invece è stata sapientemente tagliata e poi condivisa per gettare discredito sul leader democratico.

Troy Garnhart, direttore atletico associato per le comunicazioni dell’Air Force Academy, ha inoltre inviato ad AFP un tweet con le immagini della squadra di calcio, affermando in una e-mail del 2 maggio che il post «mostra chiaramente lo scambio di doni con i nostri capitani e il presidente». Biden lo ha ri-twittato.

Conclusioni

Non è vero che Biden non si è reso conto del fatto che la squadra di football ospitata dalla Casa Bianca volesse porgergli in dono un pallone e un casco. La clip usata per diffondere la narrazione è stata sapientemente tagliata: nel filmato originale si vede chiaramente che il presidente Usa ha accettato ringraziando tutti i doni della squadra, circostanza confermata anche da alcune foto diffuse via Twitter.

