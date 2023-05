Sfilata di leader a Palazzo, messaggi audio nella Tube: così Carlo III e il Regno Unito si preparano alla storica incoronazione

È tutto pronto per il gran giorno. Tra anticipazioni e preparativi, la vigilia dell’incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla si è rivelata piuttosto impegnativa. I reali hanno partecipato alle prove finali della cerimonia di domani, 6 maggio. Poi insieme a William e Kate hanno incontrato i sostenitori al The Mall. Infine in serata la sfilata di leader e dignitari: Carlo si è riunito con i leader del Commonwealth, prima di ospitare famiglie da tutto il mondo a Buckingham Palace. Ma la vera festa comincerà domani con l’incoronazione alle ore 11:00 del nuovo Re all’abbazia di Westminster, poi la coppia reale passerà tra migliaia di fan sulla via del ritorno al palazzo. A preparasi all’evento però ci saranno anche gli anti monarchici: secondo quanto riferito dalla Bbc il gruppo sta pianificando una manifestazione a Trafalgar Square e in tutto il Paese proprio nello stesso orario della cerimonia di incoronazione.

Il messaggio del Re e della Regina nella metropolitana di Londra

Nelle ultime ore i duchi di Cambridge, William e Kate, hanno girato la città di Londra facendo sosta in un pub e continuando la loro giornata da persone “comuni” prendendo la metropolitana. E proprio sui mezzi pubblici della capitale che in questi giorni di attesa per la grande incoronazione i passeggeri della metro continuano ad ascoltare un messaggio appositamente registrato dal re e dalla regina. «Io e mia moglie auguriamo a te e alle tue famiglie un meraviglioso fine settimana dell’incoronazione», dicono i reali nella registrazione in diffusione. Poi solo Camilla: «Ovunque tu stia viaggiando, speriamo che tu abbia un viaggio sicuro e piacevole». A concludere è il Re: «E ricorda, per favore fai attenzione al vuoto».

