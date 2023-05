Le presunte invenzioni italiane per risparmiare carburante “stranamente ignorate”

Circola un vecchio servizio del TGR Lombardia relativo a una invenzione che avrebbe permesso, se applicata all’automobile, di risparmiare il consumo di carburante. Dai toni verrebbe da pensare che siamo di fronte a una innovazione ingiustamente ignorata dal nostro Paese. La clip attualmente condivisa su Instagram sta suscitando più ilarità tra i commenti che serio entusiasmo. Il filmato risale al 2009 e a quanto pare l’inventore, il signor Leonardo Grieco (che secondo la narrazione sembra calzare i panni del genio incompreso), non sarebbe mai riuscito a ottenere finanziamenti per commercializzare la sua idea. Tutt’oggi non è chiaro come avrebbe dovuto funzionare rispettando le leggi fisiche, né che tipo di verifiche siano state fatte del suo funzionamento.

Analisi

Un giorno nel 2009 il signor Leonardo Grieco, di Cavaria (Varese), avrebbe avuto un’idea per salvare il Paese dal caro benzina spostando la trazione delle ruote dal centro verso l’esterno, riducendo a suo dire l’energia necessaria a spingere le auto e di conseguenza abbassando il consumo di carburante. Nella condivisione di Instagram possiamo leggere una domanda che fa pensare a una sorta di censura da parte di non meglio precisati Poteri forti:

Che fine ha fatto questa invenzione?

Grieco battezza questa idea “New Global Traction” (Ngt) per la produzione del quale è stata fondata la ditta Legimac «sembra proprio la vettura del futuro – commenta il TGR -, auspicata da molti, anche da Obama», ma “stranamente” in Italia nessuno sembra essere interessato. Sarebbe stata applicata in qualche sparuto caso in Svizzera.

L’Ngt finisce presto nel dimenticatoio, ma nel 2012 Grieco realizzerà un’altra applicazione dal nome altisonante: il “Kinetic Drive System” (Kds). A detta sua avrebbe dovuto similmente «dimezzare i consumi di carburante, abbattere le emissioni del 60 per cento e allungare la vita del motore dell’80 per cento». Presto si interessa della sua invenzione anche la stampa, lamentando il fatto che nonostante tutto «in Italia la sua idea non interessa». All’epoca se ne interessò Paolo Attivissimo, che con malcelato scetticismo resta in attesa di conoscere «il numero del brevetto che [il signor Grieco, Ndr] dice di aver depositato a tutela della sua invenzione».

I colleghi di Giornalettismo contattarono all’epoca Tiziano Robbiani, dell’Ufficio Tecnico della Circolazione del Ticino, per capire che genere di autorizzazioni avesse avuto Grieco per installare le sue invenzioni. A quanto pare non risulta una documentazione tecnica per l’omologazione:

Robbiani specifica di non aver compiuto rilievi strumentali sulla vettura e di non averne certificato in alcun modo l’efficacia in merito a consumi, emissioni o altro, visto che l’ispezione si è limitata a un breve giro sulla vettura. Robbiani ricorda anche di aver suggerito la presentazione della documentazione tecnica per l’omologazione a Grieco, che raccontava dei suoi progetti d’espansione commerciale in Ticino, ma di non averne più saputo niente.

Conclusioni

Il signor Leonardo Grieco risulta aver realizzato almeno due invenzioni che promettevano di ridurre il consumo di carburante: la prima illustrata dal TGR denominata New Global Traction (2009); la seconda chiamata Kinetic Drive System (2012). In entrambi i casi risultano mancanti le pubblicazioni dei brevetti e della documentazione tecnica a supporto del funzionamento di tali prototipi.

