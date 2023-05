Picchia la compagna trovata sul divano con un amico, assolto un 28enne: «Solo un livido, reazione sopra le righe»

Secondo la gup del Tribunale di Lecce Alessandra Serafini la reazione di un 28enne che picchiato la compagna è stata semplicemente «poco garbata», «sopra le righe, ma che si spiega nel contesto di degrado in cui i fatti sono maturati». Il 28enne è stato quindi assolto nel processo con rito abbreviato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, dopo la denuncia lo scorso gennaio da parte della madre di suo figlio. La donna era stata picchiata dal 28enne dopo che questo era tornato a casa e l’aveva trovata sul divano assieme a uno dei suoi più cari amici, procurandole un livido sul braccio. Una ferita che secondo la gup poteva anche essere frutto di altre circostante: «Una sola ecchimosi – scrive nelle motivazioni la giudice – per giunta al braccio come riportato in foto e nel referto medico poteva derivare da mille ragioni e anche da un semplice involontario strattonamento e comunque ben lungi dall’integrare una forma di aggressione fisica».

I dubbi sulla vittima da parte della giudice sono tali da indurre «a dubitare fortemente della persona offesa». A cominciare dalla ricostruzione dei fatti della donna: «Sono numerose le discrepanze, che la dichiarazione della persona offesa presenta come evidenziato: le aggressioni alle quali la stessa fa riferimento, sostenendo di non ricordare in dettaglio per la datazione nel tempo dei fatti, restano nell’alveo dell’assoluta genericità, innanzitutto perché i fatti non sono affatto risalenti ed in secondo luogo perché episodi di maltrattamenti tali da indurre a rivolgersi ai carabinieri, devono restare impressi, almeno con riguardo a ciò che ha fatto più male».

Il 28enne è stato quindi assolto perché «il fatto non sussiste», anche perché sottolinea la giudice la donna ha poi ritratto la denuncia e si è rifiutata di essere ospitata in un appartamento protetto, scegliendo di restare a casa con il compagno che l’avrebbe aggredita. «Cosa alquanto singolare per chi viva un’emergenza quotidiana a causa di vessazioni psicofisiche subite che fanno ritenere che la denuncia sia stata cagionata da un moto nervoso verso il precedente marito, che era un chiaro ostacolo alla nuova relazione».

