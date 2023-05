Bagno di folla per il Napoli a Castel Volturno, l’accoglienza dei tifosi dopo ore di attesa – Il video

Un bagno di folla senza fine quello dei giocatori del Napoli sin dall’atterraggio all’aeroporto militare di Grazzanise, preferito a Capodichino per evitare disordini e disagi per i passeggeri. Ad accogliere la squadra di ritorno da Udine centinaia di tifosi con fumogeni e bandiere e tantissime maglie azzurre. Il pullman con i giocatori è quindi arrivato al centro sportivo di Castel Volturno, dove è stato accolto da un’altra folla scatenata di tifosi che da ore intonavano cori in attesa dell’arrivo della squadra. Ad anticipare il pullman con la squadra è stato Luciano Spalletti a bordo di un minivan che riprendeva la festa intorno a lui con il telefonino. I tifosi hanno continuato ad attendere i giocatori nella speranza che uscissero dal varco principale del centro sportivo. Attesa vana però, visto che i calciatori uno a uno hanno raggiunto le proprie famiglie con taxi e altri mezzi. Per riuscire a convincere i tifosi che non ci fosse più nessuno all’interno, i responsabili della sicurezza hanno permesso a uno dei tifosi di ispezionare la struttura, spogliatoi compresi.

