Texas, auto sulla folla alla fermata dell’autobus: almeno 7 morti. La polizia: «Attacco intenzionale»

Almeno sette persone sono morte in Texas investite da un’auto che ha colpito un capannello di persone in attesa a una fermata dell’autobus. L’area dell’accaduto si trova non lontano da un centro per migranti, l’Oznam Center, riporta la Bbc. L’investimento si è verificato nella città di Brownsville, nei pressi del confine con il Messico, intorno alle 8.30 del mattino ora locale, quando in Italia erano le 15.30. Inoltre, nell’impatto sono rimaste ferite almeno altre sei persone, alcune delle quali in modo grave. Il conducente dell’auto è stato arrestato per «guida spericolata». Secondo le prime ricostruzioni della polizia, non si sarebbe trattato di un incidente: il guidatore ha compiuto un «atto intenzionale», ha dichiarato il portavoce della polizia locale Martin Sandoval. L’uomo al volante dell’auto omicida è stato portato in ospedale – dove rimane sorvegliato dalle forze dell’ordine 24 ore su 24 – per essere curato e sottoposto ai test per le sostanze stupefacenti, ha riferito la polizia ai media statunitensi. Nelle scorse ore, lo stesso Stato del Texas era stato funestato da un’altra strage, provocata da una sparatoria in un centro commerciale: almeno 8 persone sono morte, mentre 7 sono rimaste ferite.

In copertina: Il luogo dell’incidente così come appare su Google Maps

Leggi anche: