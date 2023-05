Usa, sparatoria in un centro commerciale in Texas: quattro morti

Una sparatoria è avvenuta in un centro commerciale ad Allen, piccolo sobborgo di Dallas, in Texas. Lo riferisce la Cnn che sta mandando le immagini in diretta. I media locali hanno mostrato quattro corpi a terra coperti da lenzuoli. La polizia, che non ha ancora fornito un bilancio ufficiale, ha fatto sapere che l’autore della sparatoria è morto, confermando inoltre che ci sono diversi feriti, inclusi bambini. Intanto si dà la caccia ad un altro sospetto. Il complesso di negozi è il Premium Outlets: un posto gigantesco che può contenere migliaia di persone e che è stato evacuato.

