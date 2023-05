Vittorio Veneto, imbocca l’autostrada contromano e si scontra con due auto. Morto l’uomo, altri due feriti

Un uomo è morto dopo aver imboccato l’autostrada A27 contromano ed aver provocato un incidente che ha coinvolto due veicoli che viaggiavano nel senso di marcia corretto. Nell’impatto, avvenuto tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione Venezia al chilometro 54, sono rimasti feriti un uomo di 41 anni e una donna di 52, entrambi in modo non grave. A perdere la vita, invece, è stato S.B., trevigiano 67enne. Mentre la colonna di auto si allungava sempre di più, sono giunti i soccorsi, che dopo aver messo in sicurezza i mezzi coinvolti hanno estratto il conducente dalla propria auto. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. L’uomo e la donna coinvolti sono in condizioni stabili, ma sotto shock.

Lunghe code verso sud

Sul posto si sono recati l’elisoccorso, diverse ambulanze del Suem e la polizia stradale, mentre intorno alle 17.50 i vigili del fuoco hanno iniziato a liberare la strada, ma le code sono comunque proseguite nel corso della serata. Per chi proviene da Belluno viene consigliato di uscire a Vittorio Veneto Nord per evitare disagi. Come riporta il Corriere del Veneto, l’incidente di oggi porta a 17 il totale delle vittime morte sulle strade della provincia di Treviso dall’inizio del 2023. Oggi, domenica 7 maggio, si sono formate code anche sul Ponte della Libertà tra Mestre e Venezia, a causa di un incidente che ha coinvolto un tram e un sidecar.

