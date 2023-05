Il Mef lancia BTp Valore: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi titoli di Stato per i piccoli risparmiatori

Si allarga il ventaglio di scelta dei titoli di Stato dedicati ai piccoli risparmiatori individuali e affini. Il Mef ha infatti annunciato l’emissione dei BTp Valore, una nuova tipologia di bond che avrà durata di 4 anni. Per i risparmiatori che deterranno il titolo fino alla scadenza quadriennale è previsto un premio fedeltà. Ma a differenza di altri titoli simili, nel caso dei BTp Valore varierà sulla base della crescita del Pil nominale italiano. L’emissione dei nuovi titoli avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Tra le principali caratteristiche del BTp Valore – secondo quanto comunicato dal Ministero di via XX settembre – i sottoscrittori avranno la certezza dell’accoglimento dell’intero importo richiesto, senza ripartizioni né limitazioni: non saranno infatti presenti né tetti o riparti all’emissione dei titoli. L’importo minimo che si potrà richiedere è fissato a 1.000 euro. Le cedole saranno periodiche, e saranno calcolate in base a tassi prefissati crescenti nel tempo, che verranno comunicati l’1 giugno, insieme al codice ISIN che identifica il titolo.

BTp Valore: come sottoscriverli e come vengono tassati

Sul rendimento dei titoli verrà applicata la tassazione agevolata al 12,5% prevista per i titoli di Stato, e i bond saranno esentati dalle tasse di successione, così come sul premio di fedeltà previsto dal Mef. Si semplifica anche il processo d’acquisto dei titoli di Stato, data anche la tipologia e il target di riferimento: per la sottoscrizione sarà sufficiente chiedere un consulto al referente dell’istituto bancario in cui si ha un conto, o rivolgersi presso l’ufficio postale in cui si è depositari di un conto con titoli. Ma non solo. Sarà possibile acquistare anche i servizi di home banking messi a disposizione dai diversi istituti di credito italiani, a patto che siano abilitati alle operazioni di trading online. Per i sottoscrittori resta la possibilità di poter cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza, rinunciando però al premio fedeltà. Come qualsiasi altro bond, anche il BTp Valore sarà collocato e negoziato sulla piattaforma MOT, il Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana.

