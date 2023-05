Faenza, in fiamme la distilleria del Tavernello. L’appello del sindaco: «Allontanatevi dalla zona» – Il video

Paura in provincia di Ravenna. Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 8 maggio, nella distilleria Caviro di Faenza, nota per la produzione del vino in cartone Tavernello. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza, creando anche lunghe code sulla vicina autostrada A14. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco per domare le fiamme, ma anche per facilitare le operazioni di evacuazione dei dipendenti della distilleria e delle altre aziende vicine. Secondo quanto riferito dalle autorità, sono andati a fuoco 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Come reso noto dai Vigili del Fuoco su Twitter, «le operazioni, iniziate intorno alle 12, sono in corso. Nessuna persona risulta coinvolta». Massimo Isola, sindaco di Faenza, sui social ha invitato i cittadini a tenersi lontano dalla zona industriale di Caviro: «In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso incendio. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire». Non è la prima volta che le fiamme divampano nella stessa zona industriale. Già nel giugno 2019, nello stesso impianto interessato dall’incendio, era stata inaugurata una centrale per la produzione di biometano e alcol etilico a partire da scarti vegetali. Al momento non è chiaro da quale settore sia partito l’incendio, mentre i dipendenti e testimoni oculari hanno riferito di aver sentito un susseguirsi di forti esplosioni e di aver abbandonato la distilleria, mettendosi in salvo dalle fiamme.

