Poste in down, boom di segnalazioni su disservizi alle app e al sito

Sono migliaia gli utenti che segnalano malfunzionamento delle applicazioni di Poste Italiane. In particolare, ed essere preoccupati sono i possessori delle carte Postepay, che si sono riversati numerosi si Twitter a conclamare il loro disagio. Qualcuno pubblica anche lo screenshot della schermata che appare quando cerca di usare i servizi online della propria carta: «Si è verificato un problema, si prega di riprovare». I disservizi sono confermati dal sito specializzato Downdetector, che indica come principale fonte di disagio le applicazioni delle Poste, segnalate dal 54% degli utenti insoddisfatti; in seconda posizione il login, con il 28%; e in ultima il sito web, con il 18%. I primi segnali di difficoltà sono arrivati poco prima delle 20, ma è alle 21 che si è raggiunto il picco. Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo in qualità di città più popolose del Paese sono quelle dove si concentra il maggior numero di segnalazioni, ma particolarmente intensi sembrano i problemi anche nella zona di Perugia e quella di Bari. Al momento Poste non ha ancora diffuso comunicati.

Le segnalazioni di disservizi per Poste sul downdetector.it

