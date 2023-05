Roma, «c’è una crepa sotto corso Francia»: l’allarme dei cittadini sui social. Scatta il divieto per i mezzi pesanti

«C’è una crepa sotto corso Francia» a Roma. La segnalazione arriva direttamente dagli utenti che, sabato 6 maggio, hanno postato sui social le immagini del cedimento di una parte del cavalcavia dell’Olimpica, vicino alla fermata dell’autobus. A lanciare l’allarme per primo è stato Daniel Paolini, esponente della Lega in Municipio XV e autore delle fotografie: «Guardate in che condizioni si trova questa parte della sopraelevata. Ho scritto a vari e molteplici uffici segnalando tutto per attivare tutti i procedimenti atti alla verifica innanzitutto dello stato di pericolosità e a valutare possibilmente un’eventuale e doverosa manutenzione», ha scritto su Twitter Paolini. Immediato l’intervento dei vigli del fuoco e della polizia locale che, dopo le diverse segnalazioni, hanno effettuato un sopralluogo dal quale quale non sono emerse particolari criticità alla struttura. Ma «in via precauzionale sono state promosse alcune prescrizioni: un transennamento a protezione dei passanti, perlopiù utenti dei mezzi pubblici che corrono in direzione Flaminia e il divieto di transito dei mezzi pesanti sul ponte in questione», ha detto il sindaco del XV Municipio, Daniele Torquati. Secondo un primo accertamento, scrive Roma Today, il distacco sarebbe stato causato dal deterioramento del cemento.

